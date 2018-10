A partir du lundi 15 octobre 2018, la Ville de Saint-Denis organise une grande campagne de lutte contre les rats et vous permet de venir retirer gratuitement un kit de dératisation dans la mairie annexe dont dépend votre domicile, du lundi au vendredi.

Chaque année, des dégâts considérables sont causés par les rats. Ces rongeurs souillent les denrées alimentaires, ils sont vecteurs de maladies telles que la Leptospirose par leurs urines et leurs déjections, leurs morsures et leurs parasites.

La leptospirose est une maladie grave, parfois mortelle. Il faut agir vite car les rats se reproduisent rapidement. Venez retirer votre kit de dératisation à partir du 15 octobre 2018 dans la mairie annexe de votre quartier, du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 11h.

Pour votre sécurité et un résultat optimal, suivez attentivement les instructions figurant sur la notice à l’intérieur du kit.

Stockez votre kit dans un lieu sûr, hors de portée des enfants et à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

Quelques conseils pour éloigner les rongeurs

- Bien protéger les denrées alimentaires

- Ne pas laisser traîner les ordures ménagères

- Le logement ou la maison ne doit pas avoir de trous d’entrée

- À proximité des bâtiments, éliminer les abris potentiels

- Veiller à l’entretien des espaces verts

- Arbres et arbustes doivent être élagués régulièrement à bonne hauteur du sol.