Un moment de fête, de célébration, mais aussi de réflexion : c'est tout l'enjeu des kabar et sobatkoz proposés par les Éditions K'A. Cette année, fait notable, c'est à un dramaturge qu'est consacré le Kabar K'A. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un homme que l'on connaît bien : Sully Andoche. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Denis

Lé fé an oktob anndan la sominn kréol. Pou mèt an lèr fonnkèr lo fagotèr liv K’A i sort. Tout fonnkézèr K’A lé la pou mèt an lèr la lang kréol Larényon. Kosté sanm lo bann lotèr K’A, nana in lantouraz pintad, kissa lé fonnkézèr, kissa lé zouèr la mizik, kissa i fé zéd’rol ; lé la pou mèt ansanm pou lo kréol Larényon.

Dabor inn, nana in mèt de Kabar lé la pou fé prann la soss, pou pass la parol.

Apréssa nana dé fasson éspasé : soi i mèt an lèr in fonnkézèr, alor-la tout zinvité i di in tèks oubiensa in kozé ou in shanté dosi li.

Soi lé in Kabar détaké, la shakinn i di sak li vé.

Lo 25 oktob lé in Kabar pou Sully, akoz in liv èk son bann tèks i sar sort an fagotaz èk Fagotaz liv K’A. Akoz nana in takon domoune i koné pa son lékritir.

Avec Sully Andoche les Éditions K’A se proposent d’analyser l’œuvre d’un auteur de théâtre pour la première fois.

Ce sera un coup double autour de cet auteur puisque le numéro 2 de la collection Œuvres sera consacré à l’écriture de Sully Andoche avec la publication de l’ensemble de ses pièces.

• 24 Oktob 2018 18èr 30

Sobatkoz dosi lékritir Sully Andoche

Ancien Hotel de Ville

• 25 Oktob 2018 20èr 15

La fabrik Saint Denis

Entrée libre, ouvert à tous, sans réservation, dans la limite des places disponibles.