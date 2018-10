Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Cette semaine, la caméra de Dionycité était à La Montagne où la Ville de Saint-Denis et ses partenaires ont mis en place le projet "Lev la tête" destiné à favoriser l'insertion professionnelle de personnes en situation d'exclusion sociale. Elle était également à Primat à l'occasion de la "Semaine Bleue", semaine nationale des retraités et personnes âgées, où les séniors du quartier ont notamment pu bénéficier d'activités récréatives et de soins "bien-être".

