Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Un soleil de plomb, de la sueur et de la bonne humeur... voici le cocktail explosif de ce 64ème relais de Saint-Denis. Dimanche dernier, traileurs et coureurs de tout horizon ont envahi l'avenue de la Victoire et les rues d'un chef-lieu en effervescence. Dionycité Mag vous propose de revivre cette exceptionnelle édition, du 2ème plus gros évènement sportif de La Réunion Derniers briefing, quelques clowneries, ou encore des selfies. A chacun sa méthode pour évacuer le stress. Les coureurs bien matinaux de cette 64ème édition baignent déjà dans une ambiance chaleureuse. Ils n'attendent qu'une chose : se lancer dans cette course folle, vieille, de plus d'un siècle. C'est en 1954 que le relais de Saint-Denis voit le jour. Une remarquable longévité pour une épreuve sportive à La Réunion.

Un soleil de plomb, de la sueur et de la bonne humeur... voici le cocktail explosif de ce 64ème relais de Saint-Denis. Dimanche dernier, traileurs et coureurs de tout horizon ont envahi l'avenue de la Victoire et les rues d'un chef-lieu en effervescence. Dionycité Mag vous propose de revivre cette exceptionnelle édition, du 2ème plus gros évènement sportif de La Réunion Derniers briefing, quelques clowneries, ou encore des selfies. A chacun sa méthode pour évacuer le stress. Les coureurs bien matinaux de cette 64ème édition baignent déjà dans une ambiance chaleureuse. Ils n'attendent qu'une chose : se lancer dans cette course folle, vieille, de plus d'un siècle. C'est en 1954 que le relais de Saint-Denis voit le jour. Une remarquable longévité pour une épreuve sportive à La Réunion.