Cet aménagement, qui comprend la construction complète d'une aire de jeux pour enfants, d'un jardin potager pour le 3ème âge, l'installation d'un kiosque et la pose d'agrès sportifs, a nécessité un an de travaux. Cet espace de loisirs intergénérationnel a été inauguré jeudi 11 octobre 2018.

Porté par l'association Espace Socio-Educatif de la Montagne et financé par la Ville, ce chantier d'insertion a permis à 12 hommes et femmes de La Montagne, jeunes et moins jeunes et parfois porteurs de handicap, d'acquérir compétences et expérience.

Un chantier qui participe ainsi à redonner confiance à un public éloigné de l'emploi et qui s'intègre pleinement dans la politique de la Ville en matière sociale.