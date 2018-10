Voici l'agenda des évènements culturels et sportifs à Saint-Denis du vendredi 19 octobre au dimanche 28 octobre 2018.

La Somèn Kréol 2018, Du vendredi 19 Octobre au Samedi 28 Octobre 2018

Du 19 au 28 octobre, la Somèn Kréol revient sur Saint-Denis. Découvrez notre histoire et notre culture à travers des sobatkoz, des rencontres, ou encore des projections de films notamment lors de la Kour Château, le 19 au Square Labourdonnais. Cette année, Dénetèm Touam Bona, Sylvie Glissant ou encore Sully Andoche iront à la rencontre du public pour parler marronage et créolité. Du côté de la Source, zambrocal, bal la poussière, jeu lontan et un concert de Narmine Ducap vous attendent.

Pour retrouver toute la programmation, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.saintdenis.re/Somen-Kreol-2018.html

Le Grand Raid, du 18 au 21 Octobre 2018

Du 18 au 21 octobre, la plus course la plus folle de l’île revient pour une nouvelle édition. Cette année au programme du Grand Raid, 4 parcours attendent les passionnais de Trail : la Mascareigne, le Trail de bourbon, le Zambrocal et la célèbre Diagonale des Fous d’une distance de 164km. Venez encourager les coureurs dans les sentiers de l’île et les accueillir au stade de la Redoute. Le premier fou devrait franchir la ligne d’arrivée dans la nuit du 19 octobre.

Evénements, dispositifs, initiatives ou encore grands projets .... Revivez l'actualité dionysienne grâce à notre émission Dionycité.

• Cette semaine, votre Dionycité Mag vous parlera de la Somen Kréol. Il nous invite à découvrir le sens de cet évènement culturel et nous présentera les grandes personnalités de cette édition.

• Le Dionycité Actu, lui nous emmène à Bellepierre. Depuis ce lundi, les écoles sont dératisées, désinfectées et désinsectisées. A cette action s’ajoute le début de la distribution gratuite de kit de raticide dans les mairies annexes de Saint-Denis. Enfin, notre deuxième sujet vous fera revivre la conférence de presse " Grand Prix du Roman Métis ". Cette cérémonie récompense chaque année, depuis 2010, un roman francophone soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l’humanisme.

http://www.saintdenis.re/-Dionycite-.html

www.ipreunion.com