Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Mercredi 24 Octobre à 12H45

La ville de Saint-Denis organise une matinée "Sports pour tous" gratuite et ouverte dimanche 28 octobre au Coeur Vert Familial de 8h à 10h. Avec ce dispositif, la commune souhaite encourager les Dionysiens à une pratique sportive régulière et les inciter à s'approprier davantage les sites de pratiques sportives. Au programme des randos vélo et pédestre, de la marche Nordique, des activités Taïchi, Yoga et Zumba. (photo d'illustration)

La ville de Saint-Denis organise une matinée "Sports pour tous" gratuite et ouverte dimanche 28 octobre au Coeur Vert Familial de 8h à 10h. Avec ce dispositif, la commune souhaite encourager les Dionysiens à une pratique sportive régulière et les inciter à s'approprier davantage les sites de pratiques sportives. Au programme des randos vélo et pédestre, de la marche Nordique, des activités Taïchi, Yoga et Zumba. (photo d'illustration)