A l'invitation des Amis de l'Université, en partenariat avec les villes de Saint-Denis, de la Possession et avec "le soutien de l'Espace Culturel E. Leclerc Réunion" et du Fonds Réunion des Talents, Monsieur Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue donnera une conférence sur le thème "Éveil de la Sagesse, grandir en humanité". Cette conférence se déroulera le 29 octobre à l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.

Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et historien des religions. Docteur et chercheur associé de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Cofondateur avec Martine Roussel-Adam de la Fondation SEVE, Savoir Être et Vivre Ensemble (sous l’égide de la Fondation de France), dont la mission principale est de former des animateurs et des formateurs d’ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles. En mai 2017, il crée l’association Ensemble pour les Animaux qui vise à réfléchir sur la relation entre l’homme et l’animal et à défendre, en lien avec d’autres associations, des grandes causes sur la condition animale.

Il est aussi écrivain et auteur d’une cinquantaine d’ouvrages (essais, romans, contes, encyclopédies), traduits dans une vingtaine de langues et vendus à six millions d’exemplaires dans le monde, il écrit aussi pour le théâtre, le cinéma et la bande dessinée.

Conférence : Eveil de la Sagesse, grandir en humanité

Par Frédéric Lenoir

Lundi 29 octobre 2018 à 18h

Ancien Hôtel de Ville - Grand Salon

Entrée libre et gratuite

