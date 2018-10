Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Mercredi 23 octobre , la caméra de Dionycité était à Bellepierre où se tenait le Forum de l'Insertion et de l'Emploi organisé par le CESAM et la Ville : un rendez-vous important pour préparer son avenir auquel ont participé de nombreux Dionysiens. La veille, elle était aux Jardins Familiaux du Chaudron où se déroulait une causerie sur le maronaz : un moment très riche qui a permis à un large public de discuter, débattre et échanger dans le cadre de la Somèn Kréol.

