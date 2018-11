Le samedi 3 novembre, le Marché de Nuit du barachois met à l'honneur la culture indienne. En plus des traditionnels stands d'exposition et de vente, venez vous imprégner de l'ambiance des faubourgs de Mumbai à travers de multiples animations aux senteurs d'encens et de cumin. Parade traditionnelle, Bharatanâtyam, Bazar indien, dégustation et vente de produits indiens, musique carnatique, Kolam, calligraphie, tatouage au henné... Autant d'occasion de découvrir une toute petite partie de la richesse de la culture indienne.

Rendez-vous à partir de 19h au Barachois.

Le programme :

Statue de Roland Garros - 19h30

Grande parade traditionnelle Indienne

Déambulation festive avec les tambours sacrés de la Réunion accompagnés de danseuses de l’Association Vijai's Production number one

Podium koté bassin - 20h00

Musique en Live

Percussions indiennes avec les tambours sacrés de la Réunion

Musique carnatique avec l’association Sangeetham

Danses Traditionnelles du Sud de l’Inde

Bharatanâtyam avec l’association Tamij Kalayvarni Kajagam

Danse classique avec Vijai's Production number one

Musique en live et danses folkloriques (Bollywood / Kollywood)

Avec les association Sangeetham, Vijai's Production number one , Ads et Tamij Kalayvarni Kajagam

Kiosque Jules Arlanda - 20h00

Animation et initiation musicale accompagnées d’instruments traditionnels de l’Inde ; présentation d’ouvrages sur le Bhakti Yoga

Avec l’association Sarkirtan

Ateliers et stands thématiques :

Univers Indiens aux Milles Couleurs avec Ganesha Boutik

Vente et dégustation de produits Indiens Végétariens avec Snak Raja

Calligraphie (Tamoul / Sanskrit), Kolam (Art éphémère), tatouage au Henné avec l’association Shivagarmi

Ventes de gâteaux indiens avec Patisserie Indiennes

Bonbons 100% Vegans avec Ti Bonbons D’Mouss

Grand Bazar Indien avec M. Pajani Mourougapillay

Confection et accessoires Indiens avec Shakti

Exposition et vente de produits de l’Inde avec l’association Kalyugam

Cuisine Indienne (Biryani, etc) de différents traiteurs

Initiation à la confection de guirlandes de fleurs traditionnelles " Maalais " avec l’association Kalamandram.

...et comme d’habitude, retrouvez 150 stands d’exposition / vente avec un marché du producteur, des produits péi, bio, des épices, des plantes médicinales, des produits artisanaux, de la mode et de la création, des produits de bien être, des boissons fraîches et des stands de restauration !

Marché de Nuit : Incredible India

Samedi 3 novembre 2018 de 19h à minuit

Le Barachois

Accès libre et gratuit

www.ipreunion.com