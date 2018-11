Voici l'agenda des évènements culturels et sportifs à Saint-Denis du vendredi 2 novembre au dimanche 4 novembre 2018. (photo d'illustration)

Inauguration du parc Street Workout/Parkour, le Samedi 3 Novembre

Trinité

Ce samedi 3 Novembre, la Ville de Saint-Denis vous convie à l’inauguration du tout nouveau parc de Street Workout et de Parkour au Cœur Vert Familial. Près de 600 m2 dédiés à ces deux disciplines, le parc a été conçu en partenariat avec le tissu associatif. En présence des New Gravity et de Teddy Nourry, champion régional de Street Work Out, nous vous donnons donc rendez-vous à 15h00 à proximité du Skate-Park de la trinité.

Marché de Nuit, le Samedi 3 Novembre

Barachois

Ce samedi 3 novembre, votre Marché de Nuit revient pour une édition " Incredible India ". En plus des traditionnels stands d’exposition et de vente, la ville vous invite à vous imprégner de la culture indienne. Gastronomie, expositions, concerts, il y en a aura pour tous les goûts dès 19h au Barachois.

Initiation à la marche nordique, le Dimanche 4 Novembre

Cœur Vert Familial

Vous aimez faire du sport, rencontrer du monde et le tout dans une ambiance conviviale ? Alors réservez votre Dimanche 4 Novembre. De 7h à 9h, la ville vous invite à vous initier à la marche nordique au Cœur Vert Familial.

Exposition " Dessine ton École "

Salle d’Exposition

Jusqu’au 6 novembre, l’exposition " Dessine ton École " vous attend à l’Ancien Hôtel de Ville. Venez découvrir les dessins d’enfants retenus illustrant les panneaux des 77 écoles dionysiennes. Pour ce faire, rendez-vous à la salle d’exposition de 8h à 17h.



Evénements, dispositifs, initiatives ou encore grands projets .... Revivez l'actualité dionysienne grâce à l'émission Dionycité.

Cette semaine, Dionycité Mag vous propose de découvrir les divers travaux entrepris dans nos cimetières à l'approche de la Toussaint. Le Dionycité Actu, lui, vous emmène au cœur du Projet " C’est Mon Patrimoine ! "Depuis le mois de mai, la ville de Saint-Denis et ses partenaires offrent un programme culturel complet à 40 jeunes dionysiens. Chaque semaine de nombreux ateliers sont organisés, dont même des sorties culturelles hors du territoire. On vous en dit plus sur ce projet qui a aussi pour objectif de préparer le 170 ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Dans le deuxième sujet consacré à la nouvelle antenne de justice du Chaudron, vous pourrez également retrouver l’interview de Nalini Véloupoulé, l’élue déléguée à la Sécurité. Elle rappelle l’importance de ce dispositif et confirme ainsi l’engagement de Saint-Denis pour une meilleure justice sociale.

