Dès la nuit tombée, la foule a envahi le Barachois. L'affluence des grands jours, ou plutôt des grands marchés de nuit. Les spectacles de danse ont captivé un public nombreux, pour le plus grand plaisir aussi des clients installés sur la terrasse d'un restaurant du front de mer. Tout au long de la soirée, les danseurs ont animé le marché de nuit. Les stands étaient nombreux, tant du côté restauration évidemment majoritairement indienne, que du côté commerçants : produits bio et produits péi divers ont trouvé preneurs tandis que les artisans, déjà en préparation des marchés de Noël proposaient des articles inédits ou revisités.

Difficile de compter les visiteurs, mais ils étaient très nombreux. Dans la foule, de nombreuses personnes venaient chercher des idées pour les fêtes à venir. "Je commence dès maintenant mes achats de cadeaux", raconte Marie, de Saint-André, venue avec des amies. Devant un stand de bijoux en pierres naturelles, elle fait son choix : "Il y a de jolis modèles pour moins de 20 euros, ça fait de petits cadeaux qui font toujours plaisir".

Plus loin, sur un stand d'huiles essentielles, un couple, Gilles et Claudine, fait le plein : "on achète du géranium pour repousser les moustiques parce que depuis quelques jours, il y en a de plus en plus". Et les cadeaux pour les fêtes ? "On y pense, on regarde, mais on a encore le temps", éludent-t-ils.

Côté commerçants, vers 23h, la satisfaction était notable du côté des artisans. "Il y a eu du monde, reconnaît l'un d'eaux. Ils n'achètent pas forcément, mais se renseignent, nous demandent où on sera les prochaines semaines, si on sera là le mois prochain."

Côté produits péi, les acheteurs ont boudé les bananes, trop chères, environ 5 euros le kilo. Les potirons ont connu leur petit succès, au moins pour le plaisir des yeux.... Et pour folklore pas vraiment local ni indien, un accordéonniste créole, d'un âge certain, a connu son petit succès : les passants, et même de jeunes ados, n'étaient pas rares à déposer quelques piécettes dans sa timballe.

