La ville de Saint-Denis propose une animation originale et pleine de vie. Le spectacle "Les Dactylos" est un théâtre de rue moderne et festif proposé par la compagnie Oxymore. Deux représentations sont au programme, une le dimanche 4 novembre de 16h à 18h au Barachois et l'autre le mercredi 7 novembre de 10h à 12h au marché forain du Chaudron.

Une animation interactive

Même si nous sommes tous différents, nous avons beaucoup de choses en commun. Prenez Mohammed, 12 ans de Montpellier, il partage sans le savoir le même sentiment que Jeanne, 64 ans de Lille. Il n'y a pas d'âge pour être amoureux, pour être désorienté ou heureux. L'origine ou le genre ne sont pas des conditions propices à la solitude, à la joie, aux questionnements. "Les dactylos" est un spectacle qui propose le temps d'une lettre, une mise en relation avec un inconnu qui partage aujourd'hui la même situation ou le même sentiment que vous. C'est une idée développée avec humour dans une animation de rue déjantée et poétique.

Le spectacle

"Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous écrit quelques chose, voulez-vous récupérer votre courrier ?"

Si vous acceptez, faites confiance à l'I.C.I., Itinérante de Courrier entre Inconnus, une nouvelle "société privée d'intérêt général" imaginée par la Compagnie Oxymore. Le bureau de poste est maintenant la rue, Marcel Berticot et son employée Mlle Thérèse sillonnent les routes avec leur petite entreprise. Leur guichet vintage s'installe dans la rue, machines à écrire, papier, enveloppes, cigarettes, radio, la secrétaire s'active tandis que sur la place, au milieu des passants, le directeur aborde les passants pour faire la publicité de leurs idées avant-gardistes. "C'est quand même fou qu'à l'ère de la communication absolue, les inconnus ne se connaissent pas ! Nous avons pour ambition de permettre à deux personnes qui ne se rencontreront nulle part et jamais d'être reliées ici et maintenant, notre objectif est simple : la collecte, la dactylographie, l'acheminement et la distribution de lettres entre personnes inconnues ... mais consentantes !"

Les visteurs sont donc invités à commencer leur lettre écrite sur la base d'un "Si comme moi , vous ... alors ce message est pour vous" et à prolonger la chaîne insolite en participant à cet atelier d'écriture improvisé dans l'espace public. Les badauds se laisseront peut-être tenté par un café en compagnie de Mlle Thérèse, discuteront avec les passants et danseront au rythme de swing de ce duo imprévisible au beau milieu du barachois et du marché forain.

Théâtre de rue : Les Dactylos

Dimanche 4 novembre 2018 de 16h à 18h - Le Barachois

Mercredi 7 novembre 2018 de 10h à 12h - Marché Forain du Chaudron

Accès libre et gratuit

jb/www.ipreunion.com