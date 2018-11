Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Beaucoup d'enthousiasme samedi 3 novembre 2018 à La Trinité, lors de l'inauguration du nouvel équipement pour la jeunesse, le Street Work Out Parkour. Cette discipline sportive spectaculaire marie la gymnastique et l'acrobatie et exige une bonne musculation. Les démonstrations d'athlètes reconnus, tels Momo Saïd et Teddy Nourry, ont convaincu les spectateurs, à commencer par Gilbert Annette, maire de Saint Denis, Ericka Bareigts, députée et Laetitia Volia-Garnier, l'élue déléguée à la Jeunesse.

