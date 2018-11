Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 heures

Vous l'avez peut-être aperçu dans le Bas de la Rivière : ce frigidaire aux couleurs chatoyantes, n'est plus tout à fait un frigidaire. Il s'est transformé en boîte à livres ! Le principe : déposez-y un livre et prenez-en un autre ! C'est tout simple et ça permet de favoriser la lecture et la découverte et ainsi de lutter contre l'illettrisme.

Vous l'avez peut-être aperçu dans le Bas de la Rivière : ce frigidaire aux couleurs chatoyantes, n'est plus tout à fait un frigidaire. Il s'est transformé en boîte à livres ! Le principe : déposez-y un livre et prenez-en un autre ! C'est tout simple et ça permet de favoriser la lecture et la découverte et ainsi de lutter contre l'illettrisme.