Le groupe Sundri Feeling, dont fait partie la chanteuse Cendrine Cingala, revient du Womex. Ce salon de la world music et du jazz s'est tenu du 24 au 29 octobre aux Iles Canaries, Sundri Feeling était le seul représentant de la scène locale. Ils sont en résidence à la Cité des Arts de Saint-Denis du 5 au 7 novembre pour le nouveau spectacle "Dancing Souls" (des âmes qui dansent) qu'ils présenteront à un jeune public.

Tout juste de retour dans l'île, Cendrine Cingala a toujours l'esprit aux Canaries : "Le Womex a été une bouffée d’oxygène et d’inspiration. C’est une grande chance de pouvoir s’y rendre. La journée, on négocie des contrats et le soir on assiste à des concerts exceptionnels d’artistes de toutes traditions" déclare-t-elle. Chaque année, dans une ville différente à chaque édition, les artistes et acheteurs de la world music et du jazz se rencontrent pour cette manifestation très réputée. Sundri Feeling était le seul groupe issu de la scène réunionnaise à participer au Womex en tenant un stand sur le salon. C'est aussi grâce Business France et la Région Réunion, que cette expérience a pu être réalisée. "Nous avons eu de bons contacts pour jouer en 2019 dans différents pays d’Europe, pour retourner notamment au Canaries et monter de belles collaborations internationales" rajoute Cendrine.

Dès cette semaine à la cité des Arts, Sundri Feeling sera en résidence et présentera la version jeune public de son nouvel album le 8 jeudi 8 novembre. Les séances sont à 10h et 13h30. Dancing Souls, c'est un spectacle riche et poétique. La chanteuse interprètre Annabelle, une métisse des quatre coins de la terre et part à la recherche de son étoile. "Je souhaite communiquer aux enfants la force et la beauté du métissage porté par le personnage d’Annabelle, et inviter chacun à (re-)trouver et faire briller les couleurs de son étoile. Ca fait des années que je rêve de faire ce spectacle musical, avec une adaptation pour les enfants." nous précise Cendrine Cingala.

Le groupe prépare la scène et le spectacle, pour affiner la musique et la mise en scène avant de se présenter face aux enfants le 8 novembre prochain. Les percussions de Philippe Baraka rejoindront les envolées du pianiste Jérôme Vaccari et la basse reconnaissable de Mishko M’Ba, pour accompagner la voix pure et sensible de Cendrine seront tous là pour divertir les petits et les plus grands.

