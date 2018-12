Publié il y a 19 heures / Actualisé il y a 19 heures

L'année 2018 touche à sa fin mais elle aura fortement marqué les esprits à Saint-Denis, notamment grâce au sport ! Toute l'année, les sportifs dionysiens ont excellé dans diverses disciplines et ont mis en lèr Saint-Denis. Reconnaissante de leur travail individuel ou collectif, de leur détermination et de leur courage, la Ville a tenu a récompenser plus de 180 sportifs dionysiens. C'était à l'ancien Hôtel de Ville qu'ils se sont réunis, le vendredi 14 décembre lors de la soirée des champions.

L'année 2018 touche à sa fin mais elle aura fortement marqué les esprits à Saint-Denis, notamment grâce au sport ! Toute l'année, les sportifs dionysiens ont excellé dans diverses disciplines et ont mis en lèr Saint-Denis. Reconnaissante de leur travail individuel ou collectif, de leur détermination et de leur courage, la Ville a tenu a récompenser plus de 180 sportifs dionysiens. C'était à l'ancien Hôtel de Ville qu'ils se sont réunis, le vendredi 14 décembre lors de la soirée des champions.