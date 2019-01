Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Comme chaque année, l'École municipale de musique, de danse et d'art dramatique Loulou Pitou donnait son concert de fin d'année. Un concert haut en couleurs qui s'est déroulé dans le cadre prestigieux du Grand Salon de l'Ancien Hôtel de Ville. Un moment de partage qui a permis à ces artistes en herbes d'exprimer tous leurs talents et de recevoir les applaudissements mérités de leurs familles et amis respectifs venus les écouter. Photos : Fabrice Wislez

