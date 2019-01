Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Le samedi 19 janvier à la Cité de Arts de Saint-Denis, la soirée Lambians la Kaz est organisée à partir de 20 heures. De nombreux artistes seront présents à cet évènement musical. Ils joueront de façon bénévole et l'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association "La maison des parents de l'océan indien" qui héberge les parents des enfants hospitalisés. Seront présents : Audrey Dardenne / JF Gang / Meddy Gerville / François Joron / Didyé Kergrin / David Rechouze / Emma Shaka / Tias / Wizdom ou encore Tomy XD. Les réservations se font directement à l'accueil billetterie de la Cité des Arts du lundi au samedi de 10h à 19h et également sur le site : billetterie-legie.com/citedesarts. Plus d'informations par téléphone : 02 62 92 09 90.

