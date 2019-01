La 3ème édition de la Nuit de la lecture aura lieu le samedi 19 janvier 2019. Une trentaine d'événements sont programmés à La Réunion. Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec les différents acteurs du livre et de la lecture (bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs, écoles, associations...), la manifestation a pour objectif de faire (re) découvrir le plaisir de lire au plus grand nombre. Des actions en ce sens sont organisées partout en France métropolitaine, dans les outre-mers et à l'étranger (Photo d'illustration)

Demandez le programme

Librairie Autrement Saint-Denis

Rencontre d’auteur et nocturne musicale

Une rencontre sera proposée avec l’auteur de romans policiers réunionnais Christoph Chabirand. Puis, un concert de jazz sera assuré par Soft Quartet.

De 15h30 à 17h30, rencontre et dédicace avec Christoph Chabirand

De 18h à 20h, nocturne musicale

82-88 rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis



Médiathèque Benoîte Boulard Le Port

Le Vilin Ti Kanar

Le spectacle " Le Vilin Ti Kanar " en langue des signes sera joué pour enfants par deux

comédiens-conteurs Stéphane Thomas et Daniel Hoareau. L’auteur Edmée Dufour

présentera aussi son premier roman Le fil de la destinée chez Ouragan édition.

De 17h à 18h, spectacle LeVilin Ti Kanar et rencontre avec Edmée Dufour

100 avenue du 20 décembre 1848 97420 Le Port





Médiathèque du Tampon

L'art urbain sous toutes ses coutures

En partenariat avec l’association Coeur de Rue et le théâtre Luc Donat, le réseau de lecture du Tampon organise la Nuit de la lecture sur le thème de " L’art urbain sous toutes ses coutures ". De nombreuses animations seront proposées : des lectures scéniques, des projections de films, des performances, des spectacles, des battles, des ateliers de créations sonores, des ateliers pédagogiques autour de l’art du graffiti, des chants et danses traditionnels, des rencontres et dédicaces d’auteurs organisées avec les libraires tamponnais…

De 14h à 22h, animation musicale breakdance, beatbox et apéro lecture, rencontres d’auteurs organisées avec les librairies du Tampon

De 15h à 20h, ateliers de créations sonores

De 15h à 21h, ateliers pédagogiques autour de l’art du graffiti avec le graffeur Méo

De 16h à 17h, spectacle " La promesse des trois fleurs "

De 19h à 20h, projection " Chababi Project "

De 19h30 à 20h30, performance " Poésie du geste : Traces "

16 rue Victor Le Vigoureux 97430 Le Tampon www.mediatheque-tampon.fr





Bibliothèque municipale de la Montagne (Saint-Denis)

Animation poétique : poésies, fonkers, slams et musique

Le temps d’une soirée, des poèmes et fonkers seront déclamés et chantés par des poètes musiciens : Socko Lokaf, Ann O’aro, Lao. Puis, à partir de 20h30, la scène sera ouverte au public. Durant la soirée, le musicien Paul-Henri Lebeau proposera un répertoire de chansons traditionnelles de l’île de la Réunion.

De 15h à 17h, jeux en famille et entre amis

De 18h30 à 21h, animations poétiques

41 route des Palmiers 97417 La Montagne



Plus d'information sur le site www.nuitdelalecture.fr