Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

L'Armée de l'Air et la Ville de Saint-Denis proposent l'exposition : "Des ailes et des hommes". Cette opération gratuite, ouverte à tous, se tient du mercredi 16 janvier au dimanche 20 janvier 2019 au Square Labourdonnais (Saint-Denis). Elle permettra de rencontrer des aviateurs, découvrir un avion de chasse exposé et également tester des simulateurs de vol en réalité virtuel.

L'Armée de l'Air et la Ville de Saint-Denis proposent l'exposition : "Des ailes et des hommes". Cette opération gratuite, ouverte à tous, se tient du mercredi 16 janvier au dimanche 20 janvier 2019 au Square Labourdonnais (Saint-Denis). Elle permettra de rencontrer des aviateurs, découvrir un avion de chasse exposé et également tester des simulateurs de vol en réalité virtuel.