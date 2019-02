Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Les championnats de La Réunion de skateboard et roller ouvre sa saison 2019. La première manche (sur quatre) du tournoi régional aura lieu le dimanche 3 février au skatepark de Champ-Fleuri à Saint-Denis. Compétition de skate et de roller en toutes catégories, homme et femme. (photo d'illustration)

