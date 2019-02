Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Grâce au Plan Séniors en Action proposé par la Ville de Saint-Denis, les Dionysiens de plus de 55 ans pourront encore une fois profiter de nombreuses activités. Cette année, les inscriptions seront plus rapides grâce au numérique. Dionycité a voulu en savoir plus. Il y a quelques jours, la bibliothèque Alain Lorraine proposait une projection d'un film consacré à l'histoire du quartier du Brûlé. L'occasion de découvrir son histoire, ses traditions, son savoir faire et le témoignage d'habitants du quartier. Une belle initiative pour faire vivre notre patrimoine et à laquelle a assisté la caméra de Dionycité.

Grâce au Plan Séniors en Action proposé par la Ville de Saint-Denis, les Dionysiens de plus de 55 ans pourront encore une fois profiter de nombreuses activités. Cette année, les inscriptions seront plus rapides grâce au numérique. Dionycité a voulu en savoir plus. Il y a quelques jours, la bibliothèque Alain Lorraine proposait une projection d'un film consacré à l'histoire du quartier du Brûlé. L'occasion de découvrir son histoire, ses traditions, son savoir faire et le témoignage d'habitants du quartier. Une belle initiative pour faire vivre notre patrimoine et à laquelle a assisté la caméra de Dionycité.