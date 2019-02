Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 16 heures

L'association Arts et Traditions organise son traditionnel Fait-Main. Pour la première fois, cette manifestation se tiendra les 8, 9 et 10 février à la Nordev. Ce sera l'occasion idéale d'associer la célèbre fête des amoureux à celle de l'artisanat péi. Ce ne sont pas moins de 160 exposants qui proposeront aux amoureux de l'artisanat péi leurs plus belles créations. Les artisans ont du coeur et les artisans sont passionnés : ils vivent de leur passion et grâce à elle perdure notre artisanat péi. Pour partager cette passion, les artisans de l'association Arts et Traditions offrent à tous, amoureux, passionnés, petits et grands, une photo dans un beau coeur, de fabrication artisanale bien entendu. L'entrée est gratuite et il est possible de se restaurer sur place. L'occasion pour les visiteurs de soutenir, découvrir ou redécouvrir l'artisanat péi. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

