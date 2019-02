Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Vendredi 08 Février à 14H10

Dans le quartier de La Source, un Atelier Chantier d'Insertion vient de débuter. Il ambitionne de valoriser ce lieu chargé d'histoire qu'est le lavoir de la Providence. Dionycité a voulu en savoir plus sur ce projet de valorisation mais aussi d'insertion. La caméra de Dionycité était également dans le quartier du Chaudron qui accueillait la sous-préfète pour une visite du gymnase Fontano-Welmant. L'occasion d'échanger avec les responsables du Pelotari Club qui oeuvrent non seulement à faire rayonner le pelote basque au niveau national et international mais aussi en matière de cohésion sociale et d'accompagnement scolaire.

