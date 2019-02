Une soirée artistique dédiée à la parole de femmes victimes de violences est organisée ce samedi 16 février 2019 à partir de 17h au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis. Organisée par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité en partenariat avec la Ville de Saint-Denis," cet évènement met à l'honneur la parole des femmes victimes, dans un territoire où les violences sexistes et sexuelles demeurent une réalité incontournable. Cette soirée exceptionnelle est placée sous le signe de l'art comme moyen d'expression de ces souffrances difficilement exprimables" indique la préfecture

L’évènement est articulé en deux temps forts. D'abord la lecture, par une dizaine de femmes victimes de violences conjugales, de textes rédigés lors d'ateliers d'écriture bienveillante, conçus et animés par la romancière Isabelle Kichenin et prescrits par l’Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes (ORVIFF).

"Ces ateliers, qui mêlent méditation de pleine conscience, fiction littéraire et écriture de soi, ont réuni vingt femmes accompagnées à différents stades de leur reconstruction par des associations locales. Ces femmes ont ainsi pu exprimer autrement les différentes souffrances auxquelles elles ont été confrontées, voire aborder pour la première fois des violences qu’elles avaient tues jusqu’alors. Plus de cent trente textes réunis au sein d’un recueil ont été rédigés, dont une partie sera lue lors de la soirée" note la préfecture.

Dans un second temps, à partir de 19 heures, aura lieu la représentation de la pièce "Quelque chose". Produite par la Compagnie Aziadé et mise en scène par Andréa Bescond, cette pièce écrite par Capucine Maillard et adaptée par Dominique Carrère pour La Réunion, "aborde avec émotion et délicatesse le sujet des violences incestueuses" commente la préfecture.

"En partenariat avec le Docteur Christine Visnelda-Douzain qui dirige l’Unité de psycho-trauma du centre de ressource NOÉ (EPSMR), la pièce a été pensée comme une œuvre de sensibilisation, par le biais de ses représentations ainsi que des différents ateliers forums organisés auprès d’un public lycéen, ayant pour vocation une libération de la parole" dit encore la préfecture.

La soirée, animée en tandem par Délixia Perrine et Jean-Luc Trules, sera ponctuée d’intermèdes musicaux.

"Cet évènement exceptionnel rappelle la priorité que constituent les sujets de violences faites aux femmes et plus largement d’égalité femmes-hommes sur notre territoire. Ces sujets ont toute leur place dans les grands temps de concertation qui sont mis en œuvre actuellement dans le cadre de la Stratégie de lutte contre la pauvreté et du Grand Débat national" termine la préfecture.