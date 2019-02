Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le 8 février dernier, à l'initiative de la Ville de Saint-Denis qui met un point d'honneur à célébrer les différentes Fêtes des Origines, la communauté chinoise fêtait le Nouvel An chinois, une année placée sous le signe du cochon de Terre. Danse des Dragons et des Lions, spectacles de danse traditionnelles et exposition : autant d'animations qui ont enthousiasmé les spectateurs présent et démontré le dynamisme de cette communauté. La caméra de Dionycité y était.

