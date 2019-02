Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Durant toute la journée c'est un véritable tour du monde des différentes disciplines qui vous sera proposé : Chine, Japon, Indonésie, Vietnam, Philippine, Etats-Unis, Europe, Brésil... Plus d'une vingtaine d'associations dionysiennes seront présentes et proposeront des initiations et des démonstrations sur les deux tatamis et deux rings prévus à cet effet. Cette journée réunit tous les clubs et associations d'Arts Martiaux et Sports de Combats affiliés à l'OMS de Saint-Denis. Ceci sur un seul site, pour une action commune de promotion de leurs disciplines. (photo d'illustration)

