C'est le retour du Marché de Nuit de Saint-Denis. Le samedi 2 mars, cet événement convivial et familial fêtera avec quelques jours d'avance, la Journée Internationale des Droits des Femmes. En plus des traditionnels stands d'exposition et de vente, ce sont différentes formes d'arts, de cultures et de savoir-faire qui seront mis à l'honneur par les femmes lors de ce Marché de Nuit. Par ailleurs, un grand Flash Mob "sifflera" la fin des violences faites aux Femmes. Le marché commence à partir de 19h au Barachois.

Statue de Roland Garros | 19h30

- Danse en ligne avec l’association Gek Danse



Podium koté bassin | A partir de 20h00

- Prestation musicale de LIA BRIQUE

- Expression libre avec le réseau des Femmes Entrepreneures

- Présentation des Lauréates du concours professionnel 100% féminin : Anne-Marie FARRO "Prix Julie Mas" et Laurence Akossi "Coup de coeur du jury"

- Rencontre avec la romancière Isabelle Kichenin

- Danse avec l’association Oté Maloya

- Défilé de mode avec Djhamila de l’association L’Afrik Dan' Ker

- Expression libre avec les Femmes engagées contre les violences féminines : Sophia Ferrere de l’association Les Iris, Rolande Cazal de l’association Afect et Nadine Treuthard de l’association Afar.

- Danse Tari avec l’association Niya Ndjema

- Humour Péi avec l’association Inisativ

- Danse avec l’association Banati Noor

- Expression libre avec les femmes des Associations Culturelles de l’Océan Indien : Association Udamsdr avec Mme Joëlle Raharinosy, Association Banati Noor avec Maya, Association Espoir de Demain avec Ramlati Saïd, Association Oté Maloya avec Daisy Tiburce, Association L’Afrik Dan' Ker avec Florelle Agon, association Shivagarmi avec Jennifer Samourgompoulle Tayama et l’artiste Misiz.



A 21h00 :

"Sifflons la fin des violences faîtes aux Femmes"

Action symbolique sous la forme d’un " Flash Mob " :

Près de 200 personnes siffleront dans un sifflet pour marquer leur condamnation de ces violences et leur volonté de les faire cesser.



Kiosque Jules Arlanda | A partir de 19h30

Animation karaoké



Ateliers et stands thématiques :



- Fabrication maison de produits cosmétiques avec Zéro Déchet : Un baume à lèvres teinté, un shampoing sec maison et un déodorant.

- Wax en folie avec L’Afrik Dan' Ker

Atelier d’oeuvre participative avec l’Association Ti' Colibri

- Exposition artisanales avec l’association Famn Batiser

- Stand d’information et de sensibilisation avec l’association Les Iris

- Arts et dégustation de spécialités Malgache avec l’association Udamsdr

- Arts et dégustation de spécialités comoriennes avec l’association Banati Noor

- Arts et dégustation de spécialités mahoraises avec l’association Niya Ndjema

- Espace bien être avec l’association Eyce, art et santé

- Réflexologie plantaire

- Reiki et huiles essentielles en olfactif

- Séances de dédicaces, écritures bienveillantes avec la romancière Isabelle Kichenin

- Exposition de l’atelier de couture Espace Reydellet avec l’association Afar

- Tatouage au Henné, le kolam avec l’association Shivagarmi

- Stand d’information et de sensibilisation avec l’association Afect

- Talents et compétences féminines avec l’Association Efoir



Marché de Nuit : la femme dans l’océan Indien

Samedi 2 mars 2019 de 19h à minuit

Le Barachois

Accès libre et gratuit