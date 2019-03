Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Cette semaine, Dionycité Mag vous parle des différentes "Fêtes de nos origines", et vous propose de découvrir ce qui vous attend culturellement et cultuellement cette année à Saint-Denis. Gérard Chopinet, élu délégué à la culture, rappellera l'importance du partage interculturel, source de cohésion entre les différentes communautés. Des célébrations qui amènent à la réflexion et à une meilleure connaissance de notre histoire.

