Voici le programme des manifestations sportives qui se dérouleront sur le territoire dionysien ce week-end des 2 et 3 mars 2019. (photo d'illustration)

Ouverture exceptionnelle du service état civil, le Samedi 2 Mars



Ce Samedi, le service état civil de la mairie de Saint-Denis vous ouvre ses portes de 8h00 à 11h00. Vous pourrez ainsi récupérer votre acte d’état civil ou encore effectuer une demande de carte d’identité/passeport sans rendez-vous.



Marché de nuit, le samedi 2 Mars



C'est le retour de votre Marché de Nuit ! Ce samedi 2 mars, votre événement convivial et familial fêtera avec quelques jours d'avance, la Journée Internationale des Droits des Femmes.

En plus des traditionnels stands d’exposition et de vente, ce sont différentes formes d'arts, de cultures et de savoir-faire qui seront mis à l'honneur par les femmes de l'Océan Indien lors de ce Marché de Nuit.

Rendez-vous à partir de 19h00 au Barachois !



Championnats de La Réunion de Karaté, le dimanche 3 Mars



Ce dimanche, les amateurs et passionnés de karaté se retrouveront au Dojo Régional de Champ Fleuri. De 8h00 à 16h00, venez encourager les 150 participants au championnat de la réunion de la discipline. Des poussins aux séniors, ils devront donner toute leur énergie pour espérer se qualifier pour les championnats de France. Pour l’occasion, 400 spectateurs sont attendus !



Sport Pour Tous, le Dimanche 3 mars



Ce dimanche, la Ville de Saint-Denis organise, comme tous les premiers dimanches du mois, la journée "Sport Pour Tous". Cet événement gratuit et ouvert à tous a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir différentes pratiques sportives. Marche nordique, yoga, tai chi, zumba : c’est une pléiade d’activités qui vous attend au Cœur Vert Familial.



Pour y participer, rendez-vous dès 7h30 en face de l’air de jeu.



Évènements, dispositifs, initiatives ou encore grands projets .... Revivez l'actualité dionysienne grâce à l'émission Dionycité. Cette semaine, Dionycité Mag vous parle du projet NEO et des nombreux vestiges mis au jour lors des fouilles archéologiques. Votre Dionycité Actu, lui, suivra les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) qui veillent chaque jour à la sécurité des dionysiens dans les quartiers.



Enfin, notre deuxième sujet vous fera revivre le premier Live dan la Kaz de l’année. Tous les mercredis, le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, vient à la rencontre des citoyens, chez eux, pour échanger sur leurs problématiques. L'intégralité de ces échanges est diffusée en direct sur notre page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/saintdenisdelareunion/