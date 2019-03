Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 14 heures

C'est un projet ambitieux construit sur un partenariat solide entre EDF, la mairie de Saint-Denis, le Sidélec, le rectorat et l'association Sciences Réunion. Le projet : sensibiliser les marmailles aux gestes éco-responsables pour qu'ils deviennent les "ambassadeurs d'un futur durable". Les acteurs du secteur souhaitent créer un éveil des consciences sur l'économie de l'énergie. Comment mieux produire, mieux consommer et surtout mieux utiliser l'énergie. Pourquoi les enfants ? Parce-que sensibiliser le plus tôt possible, c'est inculquer à ces enfants la culture du développement durable à la racine. L'ambition des acteurs du secteur, c'est de réussir à sensibiliser 15 000 élèves sur les trois ans à venir sur les 24 communes de l'île "pour gagner la bataille de l'énergie."

