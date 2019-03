Plus de 14O exposants s'affichent au premier salon " La Ferme en Ville ", prévue jusqu'au 17 mars au Parc des Expositions de Saint-Denis. Un tour du propriétaire s'impose au gré des espaces qui composent le salon...

LA FERME - 900 m² sont dédiés aux " zanimos la kour ". Village créole, balade en charrette " deux befs " gratuite, atelier " moud’ le maïs ", café grillé, kaz en paille avec poules, canards…, histoire du sucre avec Terreos.

" Cet espace, comme les autres, se veut pédagogique", explique Willy Zafinedravoul. "Nous aurons un jeu de la Ferme interactif, très simple, avec une fiche à remplir par le public. "



LE BIO AGRICOLE & LES TERROIRS - Rencontres avec les agriculteurs bio qui présentent leurs productions (oeufs, poulets…) Découverte des nouvelles tendances, histoire des fruits et légumes lontan avec le " rakontèr " Jean-Paul Bavol.

Le rôle essentiel des abeilles dans l’agriculture est mis en exergue.

Une part belle est réservée à l’agrotourisme, ou tourisme à la ferme, qui se développe rapidement sur l’île.

" Les gens veulent vivre le quotidien d’un agriculteur bio, argumente Willy Zafinedravoul. Et repartir avec ses produits. " C’est un voyage de senteurs et de couleurs que propose l’atelier avec des échanges en compagnie des agriculteurs présents. Par exemple avec le Labyrinthe En Champ Thé à Grand Coude (Saint-Joseph), représenté sur le salon par son gérant, M. Guichard, qui animera une distillerie en direct !



CHEFS PÉI ET SHOW COOKING - Les animations de cet espace ne s’arrêtent pas là. Un " show cooking " rassemble les meilleurs chefs de l’île, invités à cuisiner les produits bio de la foire. Sautés, poissons, gratons, boudins sur la carte de ces menus découverte.

Les épices rares de l’île ne sont plus un secret pour le grand public. Dégustations prévues tout au long de la journée, espace restauration, food trucks et spécialités indiennes sont de la partie.



LA MER - La filière est essentielle, tout le monde s’accorde là-dessus.

Tirant profit de la Semaine de nationale de l'Emploi maritime, la Cinor, accompagne l'organisation du 1er Forum des métiers de la mer. Ce forum, organisé par Pole Emploi Réunion, se déroule le 13 mars, à la Nordev (de 8 à 16h).

Ce salon donnera également l'occasion d'un focus sur le projet de nouveau port de Sainte-Marie de la Cinor dont les travaux de modernisatione et d'extension débutent en avril prochain.

Des exposants privés présentent les produits transformés de la pêche. Des dégustations de poissons grillés, rillettes, macarons

de poisson ( !) sont au menu.



LES JARDINS - Les jardins privés de nos aïeux ne sont plus seuls. Avec la raréfaction du foncier, vive les jardins urbains, partagés ou familiaux. Sur le salon, le public peut redécouvrir la terre, leur terre, grâce à de nouvelles techniques de sa mise en valeur, faisant appel à des pesticides naturels par exemple.

Les marmailles peuvent élaborer leur propre compostage et l’association saint-pauloise " ô Jardin de Paulo " offre une présentation des arbres fruitiers et des plantes aromatiques emblématiques de l’île au milieu d’autres

animations.



LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET BIEN-ETRE - Le bio ne se limite pas au terroir. Dans le domaine de l’innovation, les cosmétiques, les vêtements pour bébé, le biogaz – gaz produit par la fermentation de matières organiques en l’absence d’oxygène – ont toute leur place sur le salon, au même titre que les détergents bio, la filtration de l’eau… Les nouvelles énergies, désormais accessibles pour les particuliers autant que les professionnels, sont valorisées.



ARTISANAT - Le fait-main représente désormais un pan non négligeable de la création artisanale péi. L’espace qui lui est dédié sur le salon lui rend hommage. Tressage du vacoa, mise en valeur du palmier, du coco, sont de la partie. L’utilisation de ces matières premières ne doit pas s’effectuer au détriment de l’écologie. Le recyclage n’est pas négligé. L’espace dédié à l’artisanat le démontre.



RENDEZ-VOUS - Qui dit repas dit aussi boissons. A l’honneur de ce 1er salon " La Ferme en ville ", une fête de la bière artisanale, locale et étrangère, prolongée par un événement privé samedi en soirée qui rassemble les exposants.





REPERES

- " La Ferme en ville ", du 13 au 17 mars à la Nordev, Hall A et Hall B (également sur les cours extérieures) ; de 10 h à 19 h

- 140 exposants, tous locaux

- Stand moyen : 9 m²

- Terre et Mer, Jardins et Produits du terroir de La Réunion

- Prix : 5 euros (adultes) ; 3 euros (enfants)- Entrée gratuite pour les personnes porteuses d'un handicap.

- Partenaires principaux : Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) ; CRPMEM (Comité régional des pêches et des élevages marins) ; Agricultures et Territoires (Chambres d’agriculture) ; Boeuf Pays



