Voici le programme des manifestations sportives et culturelles qui se dérouleront sur le territoire dionysien ce week-end des 16 et 17 mars 2019. (photo d'illustration)

Marche pour le climat et la biodiversité, le Samedi 16 Mars



Ce samedi, venez marcher pour le climat et la biodiversité. Rendez-vous dès 13h en haut de la rue Maréchal Leclerc. L’arrivée se fera à 15h sur la place de l’océan où diverses animations et concerts vous attendent.



VTT Trial du Ruisseau Blanc, le samedi 16 Mars



Ce samedi, venez également participer au VTT Trial du Ruisseau Blanc. De 9h à 17h, un village spécialisé vous attend à la Montagne. Initiations et démonstrations sont au programme. Des vélos et des casques seront mis à votre disposition.



Journée départementale Handisport, le dimanche 17 mars de 8h à 17h



Au stade de la Redoute, l’Handisport Club de Saint Denis et la Ville vous proposent une journée dédiée aux sportifs handicapés. L’objectif est de donner le sourire aux athlètes, de les encourager à pratiquer une discipline sportive afin de faciliter leur intégration sociale quel que soit leur niveau.

Le programme :

Toute au long de la journée, de nombreuses activités seront proposées : torball, pétanque, courses sur piste et en fauteuil roulant etc. Une élection de Miss Handisport sera également organisée. La journée se clôturera par un karaoké et une remise des récompenses.