La ville et l'Handisport de Saint-Denis organisent une journée dédiée aux sportifs handicapés dimanche 17 mars 2019 de 8h à 17h, au stade de la Redoute.

L’objectif de cette journée organisée à Saint-Denis est de donner le sourire aux athlètes, de les encourager à pratiquer une discipline sportive afin de faciliter leur intégration sociale quelle que soit leur niveau.

L'événement est visible sur la page Facebook de la ville de Saint-Denis. Du torball, de la pétanque, une course sur piste et en fauteuil roulant : tous ces sports seront proposés durant cette journée. Une élection de Miss Handisport sera également au rendez-vous. La journée se clôturera par un karaoké et une remise des récompenses.

Cette journée départementale Handisport aura donc lieu de 8h à 17h, Stade de la Redoute. L'accès est libre et gratuit.

