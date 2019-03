L'opération "Netoy Nout Kartié" est une opération qui a pour ambition d'améliorer la propreté des rues et quartiers de Saint-Denis. Cette démarche s'accompagne d'une campagne de sensibilisation permettant à chacun d'adopter les bons gestes en matière de propreté.

Tous les habitants et associations sont les bienvenus.

La Ville de Saint-Denis met à disposition des équipements ainsi que des moyens humains et matériels.

Cette action citoyenne est développée en collaboration avec les Conseil de quartiers, les écoles et le tissu associatif local.

Du lundi 18 au jeudi 21 mars.

Le programme :

De 8h30 à 12h00

Chemin des Papayes

Actions de Terrassement

Actions de sensibilisation (CINOR, ARS, ASVP, Équipe Territoriale)

Gestion des VHU / Stationnement

Vide Balcon

Accessible à tous