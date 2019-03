Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Programmée les vendredi 22 et samedi 23 mars 2019, la conférence citoyenne de La Réunion est un atelier participatif qui se déroulera sur une journée et demie. Issus du collège des 50 citoyens tirés au sort pour participer aux travaux de l'OPMR et installés par la ministre des Outre-mer le 18 mars dernier, les participants partageront leurs attentes et leur diagnostic sur les 4 thèmes du grand débat national, délibéreront entre eux et élaboreront collectivement des propositions argumentées.

Programmée les vendredi 22 et samedi 23 mars 2019, la conférence citoyenne de La Réunion est un atelier participatif qui se déroulera sur une journée et demie. Issus du collège des 50 citoyens tirés au sort pour participer aux travaux de l'OPMR et installés par la ministre des Outre-mer le 18 mars dernier, les participants partageront leurs attentes et leur diagnostic sur les 4 thèmes du grand débat national, délibéreront entre eux et élaboreront collectivement des propositions argumentées.