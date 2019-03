Mercredi 20 mars 2019, une dizaine de jeunes se sont élancés pour échanger et découvrir le patrimoine de leur région. La deuxième édition de ce projet culturel et sportif a connu un grand succès.

Faire découvrir le patrimoine naturel et culturel des quartiers et inciter les jeunes à la pratique du sport, tels sont les objectifs de l'opération "Rando Jeunes". Le 20 mars dernier, pour sa deuxième édition, c'est une dizaine de jeunes Dionysiens qui se sont élancés sur les sentiers de la Roche écrite. Une journée qui a connu un beau succès et a permis aux jeunes participants de partager de riches moments d'échange et de mieux connaitre leur patrimoine !

