Des parents, enfants, frères ou soeurs se réunissent pour parler de la maladie psychique, schizophrénie ou bipolarité. Le groupe de parole de l'Union nationale des familles et amis de malades psychiques (Unafam 974) se réunira samedi 30 mars 2019 à la Maison des associations du CHU (hôpital) de Bellepierre à Saint-Denis, de 9h30 à 11h.

Ce groupe de parole est animé par une psycholoque ; il rassemble des proches (parents, enfants, frères, soeurs, amis…) de malades psychiques. La participation est gratuite ; l’adhésion à l’Unafam n’est pas obligatoire. Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l’Unafam. Ce groupe n’est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille.

Infos pratiques : pour se rendre à la Maison des Associations et des Usagers, se présenter aux gardiens, qui indiqueront le chemin à pied ou en voiture. Par autobus : la ligne 12 s’arrête devant l’hôpital. Départ à 9 heures de l’hôtel de ville. Renseignements : 974@unafam.org.

Pour les familles du sud et de l’ouest : les groupes de parole ont lieu tous les premiers samedis du mois et le prochain se tiendra le 6 avril 2019 à la Maison des Associations et Usagers de l’hôpital de Saint-Pierre.

Renseignements complémentaires sur cette page. Tél : 06 92 28 83 87, 06 92 68 48 88.

