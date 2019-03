Le Casino de Saint-Denis, suite à une conférence tenue vendredi 29 mars 2019, annonce le lancement de DOFÉ, événement culturel trandisciplinaire qui se déroulera du 26 au 29 septembre 2019 sur le Sentier Littoral Nord et à La Cité des Arts. Sous le label 'Manifestation Artistique de Qualité', cet événement est soutenu par le Casino de Saint-Denis comme majeur partenaire, et co-produit par La Cité des Arts.

L’association MOV_A et le Casino de Saint-Denis s'allient pour faire part de la création de l'événement DOFÉ. Il s’inscrit comme un nouveau rendez-vous culturel dédié à la création contemporaine de l’océan Indien. Son ADN se situe au coeur des cultures qui constituent notre île, dans le croisement d’artistes aux multiples visages, de la musique, des arts visuels et du spectacle vivant. Des terres voisines à La Réunion, les scènes de DOFÉ sublimeront la création d'artistes renommés et de talents émergents.

L'événement se veut ancré dans l'espace public, ouvert à tous. DOFÉ part à la rencontre des Réunionnais dans toute leur diversité... "Point cardinal au milieu de l'océan Indien, tel notre volcan, d'où jaillissent étincelles et lumières, dialoguant avec l'océan comme un appel à l’infini !"

Le rendez-vous DOFÉ

Durant ces 4 jours, il sera proposé au public des installations visuelles et sonores, des concerts, des expositions photos et également des stands de dégustation culinaire.

"Montrer nos sentiers et le parcours de vie de l’identité réunionnaise, nos solidarités insulaires, notre unicité ethnique" : tels sont les projets de l'événement. Les regards des artistes parlent de racines et de traditions culturelles de ce peuplement unique, dans une conscience émanant du même Océan : La Réunion, Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, l’Inde/Pondicherry, le Mozambique et l’Afrique du Sud.

L’association MOV_A

"Porteuse du voyage de DOFÉ", fondatrice et organisatrice du festival international de danse en paysages insulaires Danse Péi sur 7 éditions de 2011 à 2018 et des projets de territoire comme Rouv La Kaz, Danse en Famille, Kartié Kréa ou encore la collection DCODE Réunion, MOV_A a eu vocation à ancrer ses projets au plus proche du public et du territoire réunionnais avec la conviction que l’art et la culture améliorent le lien social entre les personnes de tout âge et de toutes les cultures.



Cette année, MOV_A avec la création de DOFÉ , mettra en lumière à nouveau la création artistique du bassin de l’océan Indien en ébullition qu’elle accompagnait déjà en danse avec Danse Péi, est l’occasion d’offrir une version artistique plus que jamais diversifiée avec notre expérience qui a fait l’ancrage de MOV_A dans le paysage culturel réunionnais.

