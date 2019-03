Votre Marché de Nuit du samedi 6 avril 2019 nous invite à prendre soin de notre planète ! Dans un contexte environnemental de plus en plus critique (émissions record de gaz à effet de serre, disparition de la biodiversité, augmentation des températures...) il est urgent de s'interroger sur la viabilité et le futur de notre modèle économique.

En plus des traditionnels stands d’exposition et de vente, ce nouveau Marché de Nuit samedi 6 avril 2019 proposera de découvrir différentes démarches alternatives pour sensibiliser l’opinion sur la question environnementale et sur le développement durable. Rendez-vous à partir de 19h au Barachois.

Le programme

Disco Soupe

Pour dire non au gaspillage alimentaire !

Participez à l’élaboration d’une recette composée de fruits et légumes invendus : épluchage, dégustation et partage

Avec NATURE et PEI

Statue de Roland Garros | 19h30

Activité physique rythmique liée à notre patrimoine culturel (sur des airs de Séga et Maloya)

Avec TSHEGA DANSE HUGO

Podium koté bassin | A partir de 19h30

Animations musicales et radio crochet

Avec l’orchestre de l’association RUN RETRO LIVE

Vous aimez chanter ? Partagez votre goût de la chanson avec d’autres musiciens ?

Alors venez participer à notre radio-crochet, en famille, entre amis !

La scène vous sera ouverte de 21h00 à 22h00

Inscription le jour même à partir de 19h30

De nombreux cadeaux à gagner !

Kiosque Jules Arlanda | A partir de 19h30

Activités bricolage et recyclage

Avec l’association MIRA PARTAGE

Ateliers et stands thématiques

Recyclage de textiles, vente de produits 100% recyclés

Avec TITANG RECUP’

Fabrication d’éponges écologique, démonstration de produits ménagers

Avec ZERO DECHET

Compositions de plantes (médicinales et comestibles), produits et conseils pour le développement durable au quotidien

Avec l’association LE RELAIS DES ANGES

Sensibilisation sur le gaspillage et le recyclage, vente de produits réutilisables (lingettes démaquillantes, lingettes bébé, gâteaux à la peau de banane et pelures, jeu ludique sur le recyclage…)

Avec l’association BAG 974

Sensibilisation à la protection de l’environnement

Avec LE PARC NATIONAL DE LA REUNION

Sensibilisation sur les déchets plastiques

Avec GOÛT NATURE REUNION

Atelier Jardinage en Récup’

Avec l’association CYBERUN

Vente de jus de fruits frais, vente de produits bio péi

Avec LA RUCHE QUI DIT OUI !

Valoriser et préserver la biodiversité de l’île de la Réunion, exposition sur les déchets, jeu sur les espèces invasives

Avec l’association BESTRUN

Disco Soupe : Atelier récup’ culinaire

Avec NATURE ET PEI

Sensibilisation au tri, à la collecte et au compostage des biodéchets

Avec l’association LA TRICYCLERIE PEI

Sensibilisation autour des plantes médicinales, dégustation de tisanes

Avec APLAMEDOM REUNION

Opération "Passe Livre"

Avec le collectif OASIS REUNION BIO

Sensibilisation liée à la pollution lumineuse et son impact en lien avec l’opération Nuits sans Lumière

Avec la SEOR

Marché de Nuit : Futur or not futur ?

Samedi 6 avril 2019 de 19h à minuit

Le Barachois

Accès libre et gratuit

