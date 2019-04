Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le contexte du mouvement de grève reconductible entamé le 28 mars, un nouveau préavis national de grève a été annoncé pour la journée du jeudi 4 avril 2019. Par conséquent, la Ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles et de la restauration scolaire, pourrait connaître des perturbations ce jour-là.

Il est recommandé aux parents de se rapprocher de la Direction de l'école pour connaître les modalités de fonctionnement du service de restauration et de surveillance entre 11h30 et 13h05 et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

