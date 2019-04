Ce mercredi 10 avril 2019, une conférence se tiendra à la bibliothèque départementale de La Réunion de 18h30 à 19h30. L'écrivain Nicolas Gérodou s'exprimera sur " Jules Hermann et la lémurie : mythologie de l'océan Indien ".



Ecrivain, poète, botaniste passionné et enseignant en littérature française et les langues anciennes... Nicolas Gérodou possède de nombreuses casquettes. Ce mercredi 10 avril, il présentera pendant une heure et demie le célèbre mythe de la Lémurie, développé par l’auteur Jules Hermann, dans le cadre de la résidence artistique à la BdR consacrée au bouquin.

La conférence est ouverte à tous et se déroulera au 173bis rue Jean Chatel à Saint-Denis.