Voici le programme des manifestations sportives qui se dérouleront sur le territoire dionysien ce week-end des 13 et 14 avril 2019.



Roller dan Kartier, le samedi 13 avril à partir de 16h



Plateau noir du Bas de La Rivière



Ce samedi, la ville et ses partenaires organisent la deuxième édition de l'évènement "Roller dan Kartier". Pour y participer, rendez-vous dès 16h sur le Plateau noir du Bas de La Rivière. Au programme : des initiations et deux randos rollers de 4 et de 13 km.



Village des Champions, du 12 au 14 Avril



Bois de Nèfles



De vendredi à dimanche , le quartier de Bois de Nèfles organise la deuxième édition du village des champions. Au programme, danse, escape game, zumba, plateau artistique et diverses activités sportives. Rendez-vous donc sur les terrains sportifs de Bois de nèfles dès 9h.