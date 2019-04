"Netoy Nout Kartié" : une opération de nettoyage est prévue ce samedi 13 avril, dès 8h30 et jusqu'à 12h. Elle a pour ambition d'améliorer la propreté des rues et des quartiers de Saint-Denis. Cette démarche s'accompagne d'une campagne de sensibilisation qui permet à chacun d'adopter les bons gestes en matière de propreté. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tous les habitants et associations sont les bienvenus. La ville de Saint-Denis met à disposition des équipements ainsi que des moyens humains et matériels. Cette action citoyenne est développée en collaboration avec les conseils de quartiers, les écoles et les associations locales.

L'opération se déroule de 8h30 à 12h. Rendez-vous sur le parvis de la République. L'événement est accessible à tous.

