Du 15 au 19 Avril prochain 2019, le programme " Tous en Stage " sera déployé à la Réunion. L'entreprise Suez , qui est à l'origine de ce programme, accueillera donc des élèves à partir du 15 avril.



L’occasion pour 20 élèves du collège " les Alizés " de visiter deux sites de traitement des déchets et découvrir les métiers d’agent de tri, cariste ou encore technicien informatique dans le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets à la Réunion.

Ce stage de troisième aura la particularité d’être mutualisé avec d’autres entreprises réunionnaises, comme Leclerc, BNP Paribas et Air France, afin de donner une plus grande vision des métiers.



Le programme " Tous en stage " a pour objectif d’aider des élèves de 3ème issus des quartiers politique de la ville à trouver et favoriser une première expérience dans l’entreprise mais aussi de leur faire découvrir une multitude de métiers. Cette expérience prendra la forme d’un stage conventionné avec le collège. La sélection se fait dans des collèges situés en zones sensibles.