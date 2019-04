La ville de Saint-Denis a récemment installé des " boîtes à livres " dans des frigos aux couleurs flamboyantes. La plus récente se trouve sur la place de l'Océan.

Le principe : déposez-y un livre et prenez-en un autre. C'est tout simple et ça permet notamment de favoriser la lecture et ainsi de lutter contre l'illettrisme. Cette initiative de la Direction du Développement Culturel, accessible 24h/24, s'inscrit dans le cadre du Contrat Territoire Lecture et vient compléter l’offre de lecture publique.

Au-delà de sa volonté de lutter contre l'illettrisme, cette démarche favorise également le développement durable en associant des problématiques solidaires, écologiques, économiques et culturelles. Ces Far Far Liv, aujourd'hui au nombre de 15, seront amenés à se multiplier. Retrouver leurs emplacements sur le site internet de la ville en suivant ce lien.