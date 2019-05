Vendredi 10 mai 2019, Orange a inauguré l'arrivée de la fibre optique dans le quartier de Saint-François à Saint-Denis. Sur les 1005 foyers et professionnels du quartier, 537 d'entre eux sont aujourd'hui éligibles. Le groupe a réaffirmé sa volonté de couvrir 100% des logements dionysiens d'ici la fin 2020.

Orange a démarré le déploiement de la fibre optique à Saint-Denis en 2015, aujourd’hui les deux tiers des logements et locaux professionnels soit 57.000, sur les 87.000 locaux que compte la commune, sont éligibles au très haut débit grâce à la Fibre Orange.

"Le déploiement de la fibre optique est un enjeu fort pour l'attractivité de la commune, notamment économique, et permet à nos concitoyens d’accéder à de nouveaux services. Cet investissement de l’opérateur Orange va permettre aux habitants de Saint Denis notamment ici à Saint François de profiter de la révolution numérique," a déclaré le maire de la commune, Gibert Annette. Jean Marc Escalettes, Directeur Orange Réunion Mayotte c'est quant à lui félicité "de célébrer le raccordement des premiers foyers du quartier de Saint-François et des premiers clients à la Fibre Orange. Les débits améliorés permettront de profiter pleinement des nouveaux usages et services actuels."

Ces logements accèdent désormais à de nombreux usages.

Orange, leader sur la fibre optique

Dans le cadre du plan stratégique Essentiels 2020, Orange poursuit son investissement sur la fibre optique sur le territoire français. Au 31 décembre 2018, Orange compte 2,592 millions de clients Fibre à travers 1 985 communes et prévoit de déployer la Fibre Orange à l’horizon 2022 dans 3 600 communes. Cela inclut l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, soit près de 60% des foyers français.

A la Réunion Orange est leader de la Fibre avec une prise FTTH sur deux construite par Orange et plus de 280 000 prises raccordables au total.