Du 6 au 12 mai 2019, les caméras de Dionycité se sont braquées sur les dernières actions mises en places par la ville de Saint-Denis pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets, mais aussi sur le Parcours emploi compétences (PEC) et sur les Rencontres de l'éducation qui ont eu lieu à l'Ancien Hôtel de ville.

Mis en place en 2018 par le gouvernement, le dispositif Parcours Emploi Compétences, ou Contrat PEC, permet de favoriser l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. A Saint-Denis, ce type de contrat permet à la ville de proposer à 400 Dionysiens de s’épanouir dans leur environnement et de préparer leur avenir professionnel.





Face aux incivilités de quelques-uns qui gâchent la vie de beaucoup d'autres, la ville a décidé d'appliquer la tolérance zéro. La caméra de Dionycité était présente lors de la conférence de presse où ont été évoqués les moyens - et désormais la répression - pour lutter contre ce phénomène et faire de Saint-Denis une ville propre. Dionycité Actu propose également de revivre les Rencontres de l’éducation qui ont eu lieu à l’Ancien Hôtel de ville. Pendant deux jours, des conférences et des ateliers d’expériences partagées ont été proposés au public.

Cette semaine dans La minute dionysienne, la ville de Saint-Denis présente son initiative Live dan la Kaz.