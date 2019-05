Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Pour les vacances de mai, venez profiter d'une journée en famille ou entre ami(e)s au parc aquatique Aquanor. "Nous sommes ouverts tous les jours entre le 8 mai et 19 mai et nous avons notre plage horaire pour l'accueil de nos visiteurs. Ainsi, le site est ouvert durant cette période de 9h à 19h (au lieu de 10h à 18h) ", explique Kévin Brunelle, chargé de communication à l'Aquanor. Bassin loisir, bassin détente, toboggans, pataugeoire, snack ou restaurant, tout est réuni pour passer une bonne journée ; d'autant plus que le confort de tous, les bassins sont chauffés à 28°C. A noter que l'entrée est gratuite pour les moins de 3 ans. (photo d'archive)

